В Москве новый посол США встретился с оппозиционерами

В Москве состоялась встреча нового посла США в России Майкла Макфола с представителями российской оппозиции.



На нее были приглашены первый заместитель председателя международного комитета Госдумы, член фракции КПРФ Леонид Калашников, представители фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева и Илья Пономарев, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, сопредседатели незарегистрированной «Партии народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков.



Со стороны Соединенных Штатов присутствовал также заместитель госсекретаря США Уильям Бернс.

На встрече обсуждались, в частности, политическая ситуация в России после парламентских выборов, ход президентской предвыборной кампании.



Оппозиционеры рассказали американским дипломатам и о готовящейся массовой акции в Москве 4 февраля.