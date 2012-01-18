В Москве новый посол США встретился с оппозиционерами

00:29, 18 января 2012
Мир
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Обсуждалась политическая ситуация

В Москве состоялась встреча нового посла США в России Майкла Макфола с представителями российской оппозиции.

На нее были приглашены первый заместитель председателя международного комитета Госдумы, член фракции КПРФ Леонид Калашников, представители фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева и Илья Пономарев, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, сопредседатели незарегистрированной «Партии народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков.

Со стороны Соединенных Штатов присутствовал также заместитель госсекретаря США Уильям Бернс.

На встрече обсуждались, в частности, политическая ситуация в России после парламентских выборов, ход президентской предвыборной кампании.

Оппозиционеры рассказали американским дипломатам и о готовящейся массовой акции в Москве 4 февраля.

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