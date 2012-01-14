Пассажирам тонущего лайнера больше часа не говорили о крушении

Пассажиры затонувшего в Италии круизного лайнера говорят, что экипаж долгое время не объяснял, что произошло с судном, и люди, пришедшие на представление в концерный зал, около часа не могли покинуть помещение.

Как рассказали корреспонденту РИА Новостирусскоговорящие пассажиры Costa Concordia, незадолго до аварии у них начался "Вечер магии". Когда случилась авария и судно пошатнулось, экипаж сказал, что произошел сбой в электроснабжении.

"Нам долго не говорили, что происходит, и долго, примерно в течение часа, не выпускали из зала и говорили, что сбой электричества. Началась паника, суматоха", - говорит один из очевидцев.

Пассажиры отмечают, что местные жители активно помогали спасшимся, некоторые снимали с себя обувь и одежду и отдавали туристам с Costa Concordia.

"Вот на мне кроссовки, которые мне скинули с балкона итальянцы", - сказал РИА Новости один из пассажиров злополучного лайнера, приехавший из Одессы.