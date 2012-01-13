Украинцев в Ливии удерживают неуправляемые повстанцы

В МИД Украины опровергают информацию о том, что революционные бригады в Ливии выдвигают требования о выплате выкупа за освобождение украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Мы относим это к категории слухов… Никто никаких требований со стороны революционных бригад, контролирующих районы, где находятся под домашним арестом наши граждане, не выдвигал», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, ситуация остается без изменений. Украинские дипломаты на постоянной основе посещают украинских граждан.

Относительно переговорного процесса А.ДИКУСАРОВ отметил, что украинские дипломаты проводят титаническую работу, вопросы об освобождении украинских граждан поднимаются во время визитов министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО за границу.

«К сожалению, украинские граждане являются фактически заложниками политической ситуации, сложившейся в этой стране», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он отметил, что революционные бригады до сих пор не контролируются ни одним правительственным учреждением. «Мы продолжаем переговоры, они ни на секунду не прекращались, и будем использовать все возможности, чтобы освободить украинских граждан из-под домашнего ареста», - добавил руководитель пресс-службы МИД.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2011 года вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару Каддафи.