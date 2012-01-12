The Sunday Times: семья Путина владеет $130 млрд

12:47, 12 января 2012
Мир
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Империей управляют родственники

По данным британской газеты The Sunday Times и чешской Lidové noviny, Владимир Путин за время своего руководства Россией создал империю стоимостью 130 млрд долларов.

Чешская газета отдает так называемому «клану Владимира Путина» первое место в рейтинге самых богатых семей мира.

Как сообщает Левый берег, по данным британского и чешского изданий, состояние российского премьер-министра и его родных превышает 130 млрд долларов, что на 56 млрд больше активов официального лидера рейтинга журнала Forbes мексиканского магната Карлоса Слим Элу – владельца коммуникационной индустрии общей стоимостью в 74 млрд долларов. Компании, являющиеся собственностью «клана Путина», не принадлежат государству, но голос Путина является решающим как в административных, так и в финансовых вопросах.

Чешское и британское издания пишут, что российский премьер в течение всего своего пребывания у власти успешно совмещал политическую деятельность с предпринимательской. Он сумел создать финансовую империю, к управлению которой привлек большую часть своих родственников и друзей. В семейное дело входят племянники Путина Михаил Путин и Михаил Шеломов, жена Владимира Путина Людмила, его брат Игорь, каждый из которых имеет непосредственное отношение к крупным финансовым структурам (достаточно вспомнить хотя бы банк «Россия»). Чешский источник подчеркивает, что все родственники Путина на удивление удачливы в делах и преуспевают во всем, что бы ни предприняли.

По словам чешской и британской газет, одной из причин решения Владимира Путина баллотироваться в президенты стало его стремление сохранить контроль над созданной им империей, что позволяет также диктовать свои условия крупнейшим СМИ, независимо от того, принадлежат они государству или частным лицам

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