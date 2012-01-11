В США будут действительны законы шариата

Окружной апелляционный суд Денвера, столицы штата Колорадо, подтвердил решение Федерального суда штата, отменяющее принятые в 2010 году в соседней Оклахоме поправки в закон, который вводил запрет на действие мусульманского права, сообщает Би-би-си.

С исковым заявлением в суд Колорадо обратился один из мусульман, живущий в Оклахома-Сити.

Истец утверждал, что запрет на законы шариата нарушает его гарантированное конституцией право на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела.

Единогласным решением судьи сочли этот аргумент убедительным.

"Если исполнение воли избирателей - в интересах общественности, то поддержка конституционных прав граждан представляет еще больший интерес", - говорится в решении апелляционного суда, занявшем 37 страниц печатного текста.

Находящийся в Вашингтоне Совет по американо-исламским отношениям приветствовал решение суда Оклахомы, назвав его "торжеством Конституции и права всех американцев на свободное вероисповедание".