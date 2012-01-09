Наследника Ким Чен Ира назвали «гением среди гениев»

Северная Корея отметила день рождения своего нового молодого лидера Ким Чен Ына, показав на государственном телевидении документальный фильм о нем, сообщает украинская служба ВВС.

Авторы программы воспевали лидерские черты Ким Чен Ына как верховного главнокомандующего огромной армии КНДР, называя его «гением среди гениев».

В фильме господин Ким осматривает войска, сидит в танке и посещает фабрики.

ВВС отмечает, что внезапная смерть меньше месяца тому назад отца Ким Чен Ына, Ким Чен Ира, создала в Северной Корее опасный вакуум, который государственные медиа пытаются как можно скорее заполнить.