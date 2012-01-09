Наследника Ким Чен Ира назвали «гением среди гениев»
00:04, 09 января 2012Мир
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СМИ заполняют вакуум
Северная Корея отметила день рождения своего нового молодого лидера Ким Чен Ына, показав на государственном телевидении документальный фильм о нем, сообщает украинская служба ВВС.
Авторы программы воспевали лидерские черты Ким Чен Ына как верховного главнокомандующего огромной армии КНДР, называя его «гением среди гениев».
В фильме господин Ким осматривает войска, сидит в танке и посещает фабрики.
ВВС отмечает, что внезапная смерть меньше месяца тому назад отца Ким Чен Ына, Ким Чен Ира, создала в Северной Корее опасный вакуум, который государственные медиа пытаются как можно скорее заполнить.
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