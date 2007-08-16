США объявили элитные войска Ирана террористической организацией

Соединенные Штаты решили объявить элитные иранские войска - Корпус стражей исламской революции (КСИР) - "особой международной террористической" организацией, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Такое решение принято в связи с растущим, по мнению США, вмешательством корпуса в дела Ирака и Афганистана, а также с поддержкой, которую оказывает 125-тысячный элитный корпус экстремистам на всем Ближнем Востоке, сообщают источники издания.

КСИР станет первым национальным военным подразделением, включенным в американский список террористических организаций. Это - исключительный случай, поскольку элитный иранский корпус относится к правительственным силам, в отличие от обычных террористических группировок, действующих самостоятельно, отмечает газета.

По сведениям источников Washington Post, решение Белого дома позволит США блокировать активы террористов и оказывать противодействие иностранным компаниям, которые "оказывают поддержку, услуги или помощь террористам, или каким-либо другим образом связаны с ними".

"Все, кто ведет бизнес с этими людьми, должны будут немедленно пересмотреть свою деятельность", - сказал знакомый с планами американской администрации представитель Белого дома. Он пожелал сохранить анонимность, поскольку о решении в отношении КСИР пока официально не объявлено.

КСИР будет объявлен террористической организацией в соответствии с указом президента, который Джордж Буш подписал спустя две недели после терактов 11 сентября 2001 года. Этот документ призван перекрыть каналы финансирования террористов.

Издание отмечает, что этот шаг США отражает эскалацию напряженности между Вашингтоном и Тегераном по ряду проблем, в том числе Ираку и ядерным амбициям Тегерана.

По словам источников в Белом доме, администрация Буша пока не решила, когда будет объявлено о мерах в отношении КСИР. Однако, пишет издание, скорее всего, это произойдет до сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой США намерены добиваться усиления международного давления на Иран.

РИА "Новости"