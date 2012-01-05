Эстонцы снова освободят Нарву от "Красной армии"

Военно-спортивная игра "Десант Утриа", названная в честь событий января 1919 года, когда высадившийся у эстонской деревни Утриа десант эстонских и финских солдат вступил в бой с Красной армией и вытеснил ее из Нарвы, начнется в ночь на пятницу и завершится в субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов игры.

В этом году в игре примут участие 20 команд, которые представляют различные подразделения Сил обороны Эстонии, пограничников, полицейских и военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"). В игре примут участие и две команды из Финляндии.

Участники игры, преодолевая различные препятствия, должны пройти 70-километровый маршрут по территории самоуправлений Ида-Вируского уезда на северо-востоке Эстонии, продвигаясь в сторону Нарвы, как это было в январе 1919 года. Тогда боевое подразделение из 400 морских пехотинцев Эстонской армии и 600 финнов-добровольцев высадилось на побережье в тылу Красной армии и в течение двух дней освободил несколько поселков и город Нарву.