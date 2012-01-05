С завтрашнего дня белорусам нельзя посещать иностранные сайты

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО вводит беспрецедентные санкции в отношении пользователей Интернета, сообщает газета La Stampa (перевод статьи опубликован на сайте «Инопресса»).

"Своим беспрецедентным решением белорусский Президент Александр ЛУКАШЕНКО намерен де-факто национализировать Интернет в своей стране. С вступлением в силу изменений к Кодексу об административных и процессуальных нарушениях 6 января этого года граждане маленькой республики не смогут посещать иностранные сайты, серверы которых расположены за пределами национальных границ. За нарушение закона предусмотрены штрафы до 96 евро", - пишет издание.

"Новый закон ЛУКАШЕНКО коснется не только частных лиц: предприятиям, действующим на территории Беларуси, можно будет пользоваться только национальными доменами, все транзакции будут проводиться через местные интернет-ресурсы, а информация о них будет доступна как налоговым органам, так и службам безопасности", - подчеркивает автор статьи.

"Ужесточены меры и в отношении Wi-Fi сетей: теперь владельцы местных кафе и других заведений будут нести непосредственную ответственность за действия клиентов. Не случайно Беларусь считается одним из самых закрытых на сегодняшний день режимов, и немногие западные политики решаются совершать визиты в эту страну", - отмечает La Stampa.