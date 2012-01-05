Главную ель Брюсселя демонтировали из-за сильного ветра
Дабы не подвергать туристов опасности
Брюссельские пожарные в качестве меры безопасности демонтировали рождественскую ель, установленную на центральной площади столицы Бельгии - Гран пляс, сообщает РИА «Новости».
В минувший вторник зеленую красавицу изрядно потрепал обрушившийся на Брюссель ураганный ветер. Дабы не подвергать туристов угрозе падения веток с дерева, было решено его распилить и вывезти.
Брюссельцам и гостям столицы теперь остается любоваться на Гран пляс установленными здесь гигантскими рождественским яслями и собственно архитектурным ансамблем главной площади страны.
Во вторник в результате шквалистого ветра в Бельгии пострадали четыре человека, в том числе семилетний мальчик.
Трое из пострадавших получили травмы различной степени тяжести в центре Брюсселя от падающих веток деревьев. Мальчик получил ранения после того, как на него упал алюминиевый фрагмент с фасада одного изданий на бельгийском побережье Северного моря, где скорость ветра достигала 110 километров в час.
Наибольший материальный ущерб в результате шквалистого ветра и проливных дождей был нанесен северу страны, Фландрии.
В этот четверг по всей территории Бельгии вновь объявлено штормовое предупреждение. В Брюсселе закрыты для посещения все городские парки.