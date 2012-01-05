Главную ель Брюсселя демонтировали из-за сильного ветра

Брюссельские пожарные в качестве меры безопасности демонтировали рождественскую ель, установленную на центральной площади столицы Бельгии - Гран пляс, сообщает РИА «Новости».

В минувший вторник зеленую красавицу изрядно потрепал обрушившийся на Брюссель ураганный ветер. Дабы не подвергать туристов угрозе падения веток с дерева, было решено его распилить и вывезти.

Брюссельцам и гостям столицы теперь остается любоваться на Гран пляс установленными здесь гигантскими рождественским яслями и собственно архитектурным ансамблем главной площади страны.

Во вторник в результате шквалистого ветра в Бельгии пострадали четыре человека, в том числе семилетний мальчик.

Трое из пострадавших получили травмы различной степени тяжести в центре Брюсселя от падающих веток деревьев. Мальчик получил ранения после того, как на него упал алюминиевый фрагмент с фасада одного изданий на бельгийском побережье Северного моря, где скорость ветра достигала 110 километров в час.

Наибольший материальный ущерб в результате шквалистого ветра и проливных дождей был нанесен северу страны, Фландрии.

В этот четверг по всей территории Бельгии вновь объявлено штормовое предупреждение. В Брюсселе закрыты для посещения все городские парки.