Бывшая сотрудница отсудила у «Макдональдс» 250 тысяч евро

Суд во Франции обязал сеть ресторанов быстрого питания "Макдональдс" выплатить 250 тысяч евро своей бывшей сотруднице за неоплаченные ранее переработки.

Как сообщает РИА «Новости», об этом пишет газета Monde со ссылкой на сообщение местного профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда".

Женщина, имя которой не называется, устроилась в один из ресторанов "Макдональдс" в 1999 году, расположенный в Бретани, и через некоторое время поднялась по карьерной лестнице до директора одного из подразделений компании. Она стала отвечать за работу четырех отделений "Макдональдс" в городе Генган.

"Из-за ее новых обязанностей у сотрудницы вдвое выросла продолжительность рабочего дня, с 2006 по 2009 годы она иногда приходила на работу к 5.00 и уходила с нее не ранее полуночи, и никакой компенсации ей за это не платили", - сказала адвокат профсоюза Мадо Ле ФОШЕР (Mado Le Faucheur), представлявшая интересы женщины, которая добивалась компенсации.

По словам адвоката, женщина практически все время работала семь дней в неделю без выходных, и в итоге уволилась из "Макдональдс" из-за возникшей у нее депрессии.

Согласно решению суда по трудовым спорам, "Макдональдс" обязали выплатить экс-сотруднице 120 тысяч евро за сверхурочную работу и еще 130 тысяч евро в качестве компенсации выходных дней.