В Молдове проходит акция протеста против российских миротворцев. Один из них 1 января смертельно ранил гражданина Молдовы на посту через Днестр возле города Вадул-луй-Водэ.

Как передает ИТАР-ТАСС, демонстрацию проводят односельчане погибшего, которые собрались сегодня в районе КПП. Они заявили, что будут устраивать подобные акции до тех пор, пока "миротворческие посты в зоне безопасности конфликта не будут сняты".

В настоящее время расследование происшествия ведет следственная группа комиссариата полиции и прокуратуры района Дубоссар вместе с представителями объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией и объединенного военного командования миротворцев.

Как выяснили следователи, инцидент произошел в минувшее воскресенье. Его спровоцировали двое жителей села Пырыта с левого берега Днестра, которые направлялись на автомобиле марки "Жигули" в сторону Кишинева. Выехав на мост, водитель машины проигнорировал дорожный знак "Стоп" и заграждение у расположенного на левом берегу поста миротворцев, не подчинился их требованию остановиться. То же самое произошло на КПП миротворцев при выезде с моста на правый берег. Спустя примерно 20 минут тот же автомобиль вернулся, объехал выставленные миротворцами поста спецсредства (шипы), и его водитель снова проигнорировал их требование остановиться. После этого командир поста сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем выстрелил в направлении автомобиля.

"Российский миротворец не должен был стрелять на поражение в молодого человека, поскольку угрозы для окружающих не было", - прокомментировал ситуацию вице-премьер Молдовы по реинтеграции Евгений КАРПОВ. По его словам, на предстоящих в феврале переговорах по приднестровскому урегулированию Молдова будет настаивать на обсуждении вопроса "о смене нынешнего формата миротворческих сил на Днестре на международную гражданскую миссию".

В соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта от 21 июля 1992 года службу в зоне безопасности приднестровского конфликта несут совместные миротворческие силы России, Молдовы и Приднестровья.