Израиль объявил персоной нон-грата военного атташе России

Израиль объявил персоной нон-грата российского военного атташе. Как пишет "Гаарец", это случилось еще четыре месяца назад, однако источник издания в местном МИДе сообщил о произошедшем только сейчас. Имени изгнанного российского дипломата при этом он не назвал.

Согласно этой информации, россиянина выдворили из Израиля в ответ на аналогичные действия со стороны России: еще 14 мая 2011 года на родину был вынужден уехать Вадим Лейдерман, работавший военным атташе в израильском посольстве Москвы. Его объявили персоной нон-грата за сбор секретной информации и лоббирование продукции израильских компаний.

Как пишет "Гаарец", после высылки Лейдермана в израильском руководстве произошел конфликт: военные настаивали на симметричном ответе россиянам, но МИД не хотел раздувать скандал.

По словам источника издания в МИДе Израиля, обе страны без широкой огласки уже назначили новых военных атташе, однако эти дипломаты вынуждены работать в условиях строжайших ограничений. Так, сообщается, что израильский дипломат в Москве за несколько месяцев работы сумел провести переговоры лишь с несколькими представителями министерства обороны РФ.

Высылка Лейдермана, напоминает Лента.ру, вызвала дипломатический скандал. Израильтяне тогда объявили, что она была ничем не оправдана, а россияне настаивали, что атташе буквально поймали за руку в момент получения секретных документов от гражданина России.