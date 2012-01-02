Иран испытал ракету дальнего радиуса

Иран проводит сегодня испытания двух ракет дальнего радиуса действия – в рамках военно-морских учений в Персидском заливе. Об этом сообщил в интервью иранскому телевидению заместитель командующего иранским флотом Махмуд Мусави.

"Мы провели тестовый запуск ракеты дальнего радиуса действия класса "земля-море" под названием Qader, которой удалось поразить намеченные цели в Персидском заливе", - сообщил он.

Как ранее сообщалось, на 2 января запланирован тестовый запуск двух ракет дальнего радиуса действия моделей Qader и Nour иранского производства. Испытания ракет проводятся в рамках учений ВМС "Велайят-90" ("Главенство-90") в Персидском заливе.

Накануне Иран объявил также о «прорыве» в области ядерных разработок. Речь идет о производстве собственных урановых стержней для иранских атомных электростанций.



Страны Запада считают, что иранская ядерная программа носит военный характер. В последние дни 2011 года США ввели в связи с этим новые финансовые санкции против Ирана.