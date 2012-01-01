Новый год в Японии начался с землетрясения

На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, мощные подземные толчки силой до 4 баллов по японской шкале измерения сотрясли столицу страны Токио, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Подземные толчки силой до 4 баллов прокатились по всему восточному побережью главного японского острова Хонсю. По данным национального Метеорологического агентства Японии, наиболее сильные афтершоки ощущались в префектурах Токио, Мияги, Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гунма, Тиба и Канагава.

Предупреждения об угрозе возникновения цунами пока объявлено не было. О разрушениях, жертвах и пострадавших не сообщается.

Землетрясение магнитудой не ниже 6,0 считается сильным и может привести к значительным разрушениям инфраструктуры и жертвам.

Информации об изменении ситуации на аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии после землетрясения пока не поступало, сообщает японское агентство Киодо.

В марте 2011 года в Японии произошли землетрясение магнитудой 9 баллов и следом за ним разрушительное цунами, высота которого местами превышала 30 метров. В результате стихийного бедствия погибшими и пропавшими без вести числятся более 19 тысяч человек, причем около 93% погибших стали жертвами цунами. Гигантская волна также стала причиной аварии на АЭС "Фукусима-1", с последствиями которой Японии предстоит справляться в течение ближайших 30 лет.