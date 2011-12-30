Украинца в Египте обвинили в подготовке покушения на президента

Контрабанда оружия, подготовка покушения на президента и… организация акций протеста. Такие обвинения египетские власти выдвинули украинцу Эдварду Чикошу, который руководил представительством одной из крупных туристических компаний в этой стране, сообщают «Подробности».

Основанием для обвинения стало то, что 12 октября на израильско-египетской границе в автобусе турфирмы, которой руководит Чикош, пограничники обнаружили спрятанный в багаже автомат Калашникова. Оружие, якобы перевозил некий гражданин Израиля.

А для обвинений в организации акций протеста хватило фотографии - Чикош на фоне израильского флага.

За решеткой оказалась и украинка Светлана, сопровождавшая злосчастный автобус в качестве гида. Ее уже отпустили и сняли все обвинения. Но пятнадцать суток в египетской тюрьме, разумеется, оставили незабываемые впечатления.

Ожидается, что первое судебное заседание по делу Чикоша состоится на следующей неделе.