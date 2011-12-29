Ким Чен Ын объявлен новым лидером КНДР

Сын покойного главы КНДР Ким Чен Ира - КИМ Чен Ын объявлен преемником «верховного лидера правящей партии, государства и армии», сообщает радио «Свобода».

Выступивший сегодня на последнем траурном митинге в Пхеньяне второй человек в северокорейской иерархии - председатель президиума Верховного народного собрания КНДР КИМ Ён Нам заявил: «Скорбь народа обратится в силу, которая вырастет еще в тысячу раз под руководством товарища КИМ Чен Ына».

На митинге присутствовали до 100 тысяч человек.

По всей Северной Корее были объявлены три минуты молчания в память о похороненном вчера Ким Чен Ире. Стеклянный саркофаг с его телом помещен в мемориальный комплекс, где находится и усыпальница его отца - первого президента КНДР Ким Ир Сена, умершего в 1994 году.