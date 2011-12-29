Жители двух государств заснут сегодня, а проснутся в субботу

Два островных государства в Тихом океане - Самоа и Токелау - сегодня в полночь переведут часы на сутки вперед - у них не будет пятницы, а наступит сразу суббота - 31 декабря.

Как сообщает радио «Свобода», власти этих стран решили подстроиться под своих мировых торговых партнеров - соседних Новую Зеландию и Австралию, которые находятся по другую сторону линии смены дат.

Премьер-министр Самоа Саилеле МАЛИЕЛОГАИ заявил, что из-за большой разницы во времени ранее при ведении бизнеса терялись два рабочих дня в неделю.