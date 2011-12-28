Парламент Грузии утвердил новый Избирательный кодекс

Парламент Грузии утвердил в третьем, последнем чтении, новый Избирательный кодекс страны. Кодекс вступит в силу с 1 января. В 2012 году в стране состоятся парламентские, а в 2013-м - президентские выборы.



В частности - изменились сроки избирательных споров; восстановлено право независимых кандидатов на участие в выборах; в голосовании смогут принимать участие заключенные осужденные за менее тяжелые преступления; партии, которые внесут в свой избирательный список женщин, получат дополнительные финансы. Кроме того, в предвыборный период частные телекомпании обязуются предоставлять квалифицированным субъектам бесплатное время на рекламу, сообщает Грузия-онлайн.



Согласно новому избирательному кодексу, на участках уже не будет камер видеонаблюдения. Прекращается маркировка избирателей специальной невидимой жидкостью.



Меняются и правила финансирования. Если субъект, баллотировавшийся в парламент, преодолеет 5-процентный барьер, он единовременно получит из бюджета 1 млн лари (ок. 613 тыс. долл.) на покрытие расходов по избирательной кампании, из которых 300 тыс. лари (184 тыс. долл.) предназначены на рекламные расходы. Кроме того, вдвое увеличивается сумма пожертвований на избирательную кампанию от физических лиц - до 60 тыс. лари (около 37 тыс. долл.).



Увеличиваются сроки подведения итогов президентских выборов - до 20 дней с нынешних 8. Вместе с тем, сокращается ценз оседлости кандидатов - до 5 лет с нынешних 10.



Еще одно новшество - право наблюдателей на фото- и видеосъемку на избирательных участках.