Москва парализована из-за метели, града и грозы

Необычное природное явление зафиксировано в Москве днем в понедельник, 26 декабря. В разных районах города одновременно был сильнейший снегопад, гроза и град, передает РБК.

Снегопад, переросший в полноценную метель, был зафиксирован на юге и востоке Москвы. Видимость значительно ухудшилась.

Одновременно в районе станции метро «Спортивная» пошел град, а в районе «Савеловской» сверкали молнии и гремел гром.

Все это незамедлительно сказалось на состоянии дорог в столице. Возникло большое количество мелких ДТП, вследствие чего движение на целом ряде магистралей к 13:00 мск (11:00 по Киеву) было парализовано.

Ситуация ухудшается тем фактом, что уже в ближайшие сутки синоптики ждут резкого потепления до +5 градусов, в результате чего выпавший снег превратится в слякоть, и дорожная ситуация в столице лишь ухудшится