Второй взрыв прогремел у христианской церкви в Нигерии

Взрывное устройство сработало в воскресенье у церкви в нигерийском городе Джос спустя несколько часов после взрыва у католической церкви в пригороде нигерийской столицы Абуджи, передает Associated Press.

Очевидцы сообщили Reuters, что в городе был слышен сильный взрыв. Оперативная информация о возможных жертвах не поступала.

Сегодня при взрыве у католической церкви в Абудже, как и Джос расположенной в центральном регионе страны, погибли 15 человек.

В последнее время город Джос стал ареной межэтнических столкновений, отмечает РИА Новости. 11 декабря в городе прогремели два взрыва, один человек погиб, несколько получили ранения.

Волна насилия захлестнула Нигерию после прошедших в мае выборов президента, победу на которых одержал Джонатан Гудлак, исповедующий христианство.

Ответственность за десятки терактов на территории страны ранее взяли на себя боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам", которая добивается введения шариата на всей территории Нигерии и искоренения светской модели западного образования. Ее боевики взяли на себя ответственность, в частности, за совершенный в августе теракт против штаб-квартиры ООН в Абудже, в результате которого погибло более 20 человек.

Как отмечает Associated Press, только за этот год от рук "Боко Харам" погибло 465 человек. В прошлом году группировка также совершила ряд терактов в период католического Рождества.