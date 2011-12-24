Митинги "За честные выборы" начались в городах России

Митинги "За честные выборы" намечены сегодня более чем в ста российских и зарубежных городах, сообщает Радио Свобода.



Эти выступления станут продолжением масштабной акции протеста против фальсификаций на последних выборах в Госдуму России, старт которой был дан 10-го декабря, в том числе многотысячным митингом на Болотной площади Москвы. Санкционированный властями общегражданский митинг в российской столице пройдет сегодня на проспекте академика Сахарова. Только в социальных сетях Facebook и ВКонтакте свое участие в нем подтвердили 65 тысяч человек.



Как сообщили в пятницу на заседании оргкомитета московского митинга, в списках выступающих значатся Леонид Парфенов, Алексей Навальный, Юрий Шевчук, Борис Акунин, Дмитрий Быков, оппозиционные политики.



Экс-министр финансов Алексей Кудрин, комментируя в статье на сайте "Коммерсанта" протестные акции, заявил, что готов поддержать проект организации предметного диалога между обществом и властью, которая "хоть что-то услышала" в результате уличных протестов.

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На Корабельной набережной Владивостока завершился митинг протестующих против результатов выборов в Госдуму 4 декабря, сообщает Би-би-си. По данным организаторов, в мероприятии участвовали 150, по данным полиции – 30 человек.

На акции присутствовали представители партий "Яблоко" и КПРФ, а также - общественной организации "ТИГР".