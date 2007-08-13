Жертвами наводнений в Китае стали десятки человек

Не менее 48 человек погибли, несколько десятков числятся пропавшими без вести в результате сильных наводнений на северо-западе Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Власти провинции Шэньси, где отмечаются наибольшие разрушения, создали специальные лагеря, куда перемещены около 420 тыс жителей из своих разрушенных домов. Армейские подразделения оказывают содействие проводимым спасательным операциям. На данный момент общий экономический ущерб провинции от наводнений превышает 30 млн долларов.

Всего же по стране за семь месяцев текущего года от стихийных бедствий погибли более 1,2 тыс человек, 239 считаются пропавшими без вести.