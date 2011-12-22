США могут нанести удар по Ирану, но не знают, что будет потом

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси заявил, что нападение на Иран - вполне решаемая задача, сообщает Лента.ру со ссылкой на газету "Гаарец".



По его словам, "в случае необходимости" вооруженные силы США способны нанести удар по иранским ядерным и военным объектам, однако предупредил, что подобное действие может втянуть его страну в продолжительный конфликт, "который может стать трагедией для региона и всего мира".



Генерал также отметил, что администрация Барака Обамы "рассматривает широкий спектр решений" относительно иранской ядерной программы.



Говоря о возможном нападении на Иран со стороны Израиля, Демпси заявил, что не уверен, что израильтяне предупредят США об атаке. По словам генерала, в Вашингтоне понимают обеспокоенность Иерусалима прогрессом Тегерана в атомной сфере.



В то же время министр обороны Леон Панетта заявил, что США не могут исключить удара по Ирану, поскольку ни США, ни Израиль не могут позволить Тегерану обладать ядерным оружием. По его словам, военная операция для предотвращения этого не исключена.



"Если мы получим данные, что они разрабатывают ядерное оружие, мы предпримем все необходимые действия, чтобы пресечь это", - сказал глава Пентагона.



При этом, по словам Панетты, времени на действия осталось совсем немного, так как Иран "до конца 2012 года, если не раньше" получит возможность создать ядерный боезаряд.