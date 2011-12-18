В Дагестане расстреляли полковника погрануправления ФСБ

"По предварительным данным, убитый Магомед Раджабов работал заместителем начальника управления собственной безопасности погрануправления ФСБ России по Дагестану, по званию - полковник. Он пришел в гости к одному из жителей Каспийска, когда туда ворвались четверо вооруженных людей в масках, избили всех присутствующих, а его расстреляли", - сообщил агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах города.



По его словам, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, ведутся поиски преступников, обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Источник в МВД Дагестана заявил агентству, что доме, в который пришел в гости Раджабов, по предварительным данным, проживал брат покойного главы МВД республики Адильгерея Магомедтагирова, а преступники также похитили различные ценные вещи.