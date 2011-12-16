Россия готовится выводить Черноморский флот в Новороссийск?

Черноморский флот РФ в случае необходимости в 2014 году может быть перебазирован с Украины в Новороссийск.

Об этом заявил директор Федерального агентства специального строительства (Спецстрой РФ) Григорий НАГИНСКИЙ сегодня журналистам, передает РИА «Новости».

"Продолжается строительство геопорта в Новороссийске. Это будет современный порт, в отличие от базы Черноморского флота в Украине, куда большие средства не вкладывались. Строительство геопорта завершится в 2014 году, с этого времени в случае необходимости Черноморский флот может быть перебазирован в Новороссийск. Необходимая инфраструктура для этого будет готова", - сказал Г.НАГИНСКИЙ.

По его словам, геопорт начинали строить как резервный для Черноморского флота. "В 2014 году у нас будет порт, который можно будет использовать независимо от отношений с Украиной", - сказал Г.НАГИНСКИЙ.

Отвечая на вопрос, возможен ли быстрый перевод всего Черноморского флота РФ в Новороссийск после завершения строительства порта, Г.НАГИНСКИЙ ответил, что такая задача будет выполнима с 2014 года.

По словам Г.НАГИНСКОГО, строительство пирсовой зоны порта завершено на 30-40%.

"Корабли там уже стоят. Теперь основные затраты пойдут на строительство глубоководного молла, который бы защищал стоянку кораблей от волн и от ветра", - сказал Г.НАГИНСКИЙ.

Он отметил, что строительство осложняется тем, что порт глубоководный, длина свай достигает 60 метров, при этом на 15 метров они уходят в грунт.

"Поэтому стройка такая длинная. Дорогое удовольствие", - сказал Г.НАГИНСКИЙ.

Как сообщалось, 21 апреля 2010 года Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о продолжении пребывания российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку на российский газ для Украины в течение десяти лет.