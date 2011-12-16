Газпром увеличит закупки газа в Азербайджане

ОАО "Газпром" планирует увеличить в 2012 г. закупки азербайджанского газа до 3 млрд куб. м. Как сообщило управление информации газового концерна, соответствующая договоренность достигнута на встрече главы Газпрома Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) Ровнага Абдуллаева.

Стороны, говорится в сообщении, отметили рост объемов закупки Газпромом азербайджанского газа, которые, по предварительным данным, на ноябрь 2011 г. выросли на 70% по сравнению с прошлым годом и составили 1,36 млрд куб. м.

Азербайджан располагает разведанными запасами природного газа в объеме до 1,5 трлн куб. м, включая месторождение Шах-Дениз, расположенное в азербайджанском секторе шельфа Каспийского моря, с предполагаемыми запасами до 1,2 трлн куб. м природного газа, замечает РосБизнесКонсалтинг.