Глава МВФ: перспективы мировой экономики довольно мрачные

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оценивает нынешние перспективы мировой экономики как «довольно мрачные».

По ее словам, от рисков, связанных с нарастающими кризисными явлениями, сейчас не защищена ни одна из национальных экономик. Лагард подчеркнула необходимость решительных скоординированных действий многих стран по преодолению сложившейся ситуации и оживлению мировой экономики.

В четверг одно из ведущих рейтинговых агентств – Fitch снизило кредитные рейтинги шести крупных банков. Под понижение попали американские Bank of America и Goldman Sachs, французский BNP Paribas, немецкий Deutsche Bank, британский Barclays и швейцарский Credit Suisse.

В соответствующем заявлении агентства отмечается, что понижение рейтинга обусловлено нестабильностью банковского сектора в целом, а также тем фактом, что наиболее крупные кредитные организации обладают большей, чем менее крупные, уязвимостью перед лицом колебаний мировых финансовых рынков.

В Fitch также подчеркнули, что решение о понижении рейтинга было принято несмотря на "значительный прогресс", которого вышеупомянутые банки добились в попытках нарастить ликвидность для противостояния негативным изменениям рынка