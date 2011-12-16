Глава МВФ: перспективы мировой экономики довольно мрачные
Fitch снизило рейтинги шести крупных банков
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оценивает нынешние перспективы мировой экономики как «довольно мрачные».
По ее словам, от рисков, связанных с нарастающими кризисными явлениями, сейчас не защищена ни одна из национальных экономик. Лагард подчеркнула необходимость решительных скоординированных действий многих стран по преодолению сложившейся ситуации и оживлению мировой экономики.
В четверг одно из ведущих рейтинговых агентств – Fitch снизило кредитные рейтинги шести крупных банков. Под понижение попали американские Bank of America и Goldman Sachs, французский BNP Paribas, немецкий Deutsche Bank, британский Barclays и швейцарский Credit Suisse.
В соответствующем заявлении агентства отмечается, что понижение рейтинга обусловлено нестабильностью банковского сектора в целом, а также тем фактом, что наиболее крупные кредитные организации обладают большей, чем менее крупные, уязвимостью перед лицом колебаний мировых финансовых рынков.
В Fitch также подчеркнули, что решение о понижении рейтинга было принято несмотря на "значительный прогресс", которого вышеупомянутые банки добились в попытках нарастить ликвидность для противостояния негативным изменениям рынка