На российском судне, погибающем в Антарктиде, есть гражданин Украины

Сложная ледовая обстановка препятствует спасению терпящего бедствие у берегов Антарктиды российского рыболовного судна "Спарта", сообщил РИА Новости руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев.

Судно "Спарта" (порт приписки Советская Гавань) поздно вечером в четверг оказалось блокировано льдами и получило пробоину ниже ватерлинии в районе промысла в юго-восточной части моря Росса.

На борту находились 32 человека - 15 россиян, включая научного наблюдателя, научный наблюдатель из Украины и 16 граждан Индонезии. Часть из них (включая наблюдателей) пересела на спасательные плоты, которые пока находятся под бортом, остальные борются за живучесть судна.

"Судно получило пробоину ниже ватерлинии, вода стала поступать в трюм, но несмотря на завезенные изнутри пластыри (заплатки) и задействованную систему откачки воды, поступление воды остановить не удается. Капитан судна дал сигнал SOS", - сказал он.

По словам Савельева, предпринимаются все меры к спасению судна, в том числе со стороны сотрудников расположенной неподалеку американской антарктической станции.

"На расстоянии около 20 миль от "Спарты" находится норвежское рыболовное судно, оно пыталось пробиться к "Спарте", но безрезультатно, из-за тяжелых льдов. Наши суда находятся на расстоянии около 300 миль, и их подход также затруднен льдами", - добавил он.

Савельев пояснил, что в районе происшествия, согласно снимкам из космоса, ледовое покрытие составляет около 95%.

Судно пока на плаву. На борту около 200 тонн топлива. Разлива топлива пока нет, но такая опасность существует, если судно затонет, сказал Савельев.