Гроза вызвала транспортный хаос в Нью-Йорке

Мощная гроза бушевала этой ночью в Нью-Йорке. Один человек погиб, несколько получили ранения.

Стихия парализовала общественный транспорт, дожди затопили метрополитен, аэропорты отменили десятки рейсов, передает 5 канал. В городе повалены деревья, они разбили свыше двух сотен авто. Синоптики предупреждают: в ближайшее время ураган с грозой может повториться.