Гроза вызвала транспортный хаос в Нью-Йорке
13:33, 09 августа 2007Мир
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Ураган может повториться
Мощная гроза бушевала этой ночью в Нью-Йорке. Один человек погиб, несколько получили ранения.
Стихия парализовала общественный транспорт, дожди затопили метрополитен, аэропорты отменили десятки рейсов, передает 5 канал. В городе повалены деревья, они разбили свыше двух сотен авто. Синоптики предупреждают: в ближайшее время ураган с грозой может повториться.
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