Гроза вызвала транспортный хаос в Нью-Йорке

13:33, 09 августа 2007
Мир
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Ураган может повториться

Мощная гроза бушевала этой ночью в Нью-Йорке. Один человек погиб, несколько получили ранения. 

Стихия парализовала общественный транспорт, дожди затопили метрополитен, аэропорты отменили десятки рейсов, передает 5 канал. В городе повалены деревья, они разбили свыше двух сотен авто. Синоптики предупреждают: в ближайшее время ураган с грозой может повториться.

 

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