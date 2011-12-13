В Варшаве отпустили задержанного белорусского оппозиционера

Польские пограничники отпустили задержанного в понедельник на несколько часов в Варшавском аэропорту экс-кандидата в президенты Беларуси Алеся МИХАЛЕВИЧА.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в Варшавской окружной прокуратуре, которая отдала приказ освободить белорусского оппозиционера в связи с тем, что власти Беларуси официально не предоставили заявку на его арест.

В прокуратуре заявили, что приняли решение о немедленном освобождении А.МИХАЛЕВИЧА сразу по получении материалов о его задержании от белорусского бюро Интерпола по обвинению в организации массовых беспорядков.

"Уже после принятия решения об освобождении в прокуратуру поступило письмо от Интерпола в Минске, что международный розыск А.МИХАЛЕВИЧА отозван", - отметили в прокуратуре.

Польские СМИ сообщают, что пограничники освободили белорусского оппозиционера после вмешательства Министерства иностранных дел Польши, и отмечают, что в аэропорт Варшавы выезжал заместитель руководителя МИД.

Пресс-секретарь МИД Польши Марчин БОСАЦКИЙ назвал абсурдными обвинения, которые белорусская власть выдвинула А.МИХАЛЕВИЧУ.

По данным польских медиа, белорусский оппозиционер, которому предоставлено политическое убежище в Чехии, планировал вылететь из Варшавы в Лондон.

Как известно, А.МИХАЛЕВИЧ после акции протеста против фальсификации президентских выборов в Беларуси в декабре 2010 года на два месяца был арестован. Его выпустили под подписку о невыезде 19 февраля, в марте он тайно выехал в Чехию.