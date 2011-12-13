Через Украину пойдет каспийская нефть?

Украина и Чехия планируют 15 февраля в Праге провести дополнительные консультации по вопросам реализации проекта поставок легкой каспийской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Кралупах (Чехия) через Украину и Словакию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Чехии Милан ГОВОРКА, по итогам пятого заседания украинско-чешской смешанной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, проходившей в Киеве понедельник.

По его словам, ожидается, что в консультациях примет участие словацкая сторона.

«Я надеюсь, 15 февраля мы проведем консультации с участием словацкой стороны и представителями компаний, которые дадут нам окончательный ответ по этому проекту», - сказал М. ГОВОРКА.

В то же время, как сообщил в ходе заседания комиссии начальник управления внешнеэкономической деятельности «Укртранснафты» Михаил КРАВЧЕНКО, в рамках последней расширенной встречи сторон - участников проекта была достигнута договоренность о пробной прокачке партии азербайджанской нефти по данному маршруту в январе-феврале 2012 года.

«Есть договоренность о том, что в январе-феврале мы проведем эту пробную прокачку, если словацкая сторона (компания Transpetrol - УНИАН) закончит свои организационные мероприятия»,- сказал он, добавив при этом, что оператор чешской нефтетранспортной системы компания Mera уже заявила о своей готовности к осуществлению экспериментальной прокачки.

Как сообщал УНИАН, оператор украинской нефтепроводной системы ПАО «Укртранснафта» планирует осуществить транспортировку в 2012 году 1,5 млн. тонн азербайджанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Кралупах (Чехия) через нефтепровод "Одесса-Броды" и одну из веток системы нефтепровода «Дружба».

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в 2010 году поставки нефти из Азербайджана в Украину выросли в 2,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 1,614 млн. тонн. По итогам января-августа 2011 года эти поставки сократились на 21,5% - до 704,7 тыс. тонн. В настоящее время в Украине азербайджанская нефть преимущественно перерабатывается на мощностях Кременчугского НПЗ ("Укртатнафта", Полтавская область)