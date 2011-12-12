Балоге поручили разобраться с чехами
07:10, 12 декабря 2011Мир
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Заседает Смешанная комиссия
В понедельник, 12 декабря, состоится Пятое заседание украинско-чешской Смешанной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, делегацию Украины возглавит министр Виктор БАЛОГА, чешскую делегацию – заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики Милан ГОВОРКА.
Стороны обсудят торгово-экономическое и финансовое сотрудничество, сотрудничество в энергетической, транспортной сфере, отрасли стандартизации, защиты прав потребителей и рыночного присмотра.
После заседания состоится подписание итогового Протокола.
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