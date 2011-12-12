Балоге поручили разобраться с чехами

В понедельник, 12 декабря, состоится Пятое заседание украинско-чешской Смешанной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, делегацию Украины возглавит министр Виктор БАЛОГА, чешскую делегацию – заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики Милан ГОВОРКА.

Стороны обсудят торгово-экономическое и финансовое сотрудничество, сотрудничество в энергетической, транспортной сфере, отрасли стандартизации, защиты прав потребителей и рыночного присмотра.

После заседания состоится подписание итогового Протокола.