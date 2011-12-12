Правнучка Хрущева говорит: Путин уже не тот

Кремль отреагирует на протестные настроения в стране, скорректировав курс, и попытается найти общий язык с протестно настроенным электоратом, считает политолог Нина Хрущева. За несколько месяцев до президентских выборов в рядах оппозиции и "старых" партий нет кандидата, который мог бы стать альтернативой нынешнему премьер-министру, отмечает она.

"Не хочу недооценить Путина. Он человек достаточно умный и способен проанализировать, что на самом деле происходит в обществе... Думаю, он не пойдет на вариант "закручивания гаек", который уже невозможен в России, ибо тогда его ожидает судьба Каддафи", - сказала политолог в телефонном интервью РИА Новости.

По ее мнению, массовые протесты после парламентских выборов означают разочарование значительной части общества в модели управления "сильной рукой".

"Я думаю, тот образ Путина, олицетворявшего для россиян человека "сильной руки", с которым он шел на первые выборы, перестал существовать", - сказала Хрущева.

Она полагает, что массовые протесты выражают не только возмущение избирателей результатами думских выборов, но и недовольство моделью управления. По ее словам, прежняя модель руководства страной не вывела Россию на новый виток экономического и политического развития: "Россия исторически продолжает ходить по кругу, как бы мы его (этот круг) ни называли, не приближаясь к модели западной демократии, но и не отказываясь от него", - считает эксперт.

Нина Хрущева, исследователь творчества Набокова, один из ведущих специалистов "Института мировой политики" (World Policy Institute), преподаватель политологии в университете "Новая школа" (New School), внучка погибшего в 1943 г. Леонида Хрущева - старшего сына партийного лидера,