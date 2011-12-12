Российская ракета вывела в космос два спутника связи

Ракета-носитель "Протон-М", стартовавшая в воскресенье с космодрома Байконур, вывела два спутника связи на расчетные орбиты.

В 00.52 мск от разгонного блока "Бриз-М" отделился израильский телекоммуникационный спутник Amos-5, в 00.11 мск успешно вышел на орбиту российский спутник-ретранслятор "Луч-5А".

Этот 30-й запуск, который Россия выполнила с начала текущего года. Четыре из них завершились неудачей.