Российская ракета вывела в космос два спутника связи
01:01, 12 декабря 2011Мир
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Сообщение с Байконура
Ракета-носитель "Протон-М", стартовавшая в воскресенье с космодрома Байконур, вывела два спутника связи на расчетные орбиты.
В 00.52 мск от разгонного блока "Бриз-М" отделился израильский телекоммуникационный спутник Amos-5, в 00.11 мск успешно вышел на орбиту российский спутник-ретранслятор "Луч-5А".
Этот 30-й запуск, который Россия выполнила с начала текущего года. Четыре из них завершились неудачей.
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