Крупное месторождение газа открыто в Каспийском море

Иранские специалисты обнаружили в Каспийском море месторождение природного газа объемом 50 триллионов кубических футов (1,42 триллиона кубических метров), передает иранский новостной портал Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Ростама Кассеми (Rostam Qassemi).

Месторождение располагается на глубине 700 метров и, по словам Касеми, находится полностью в пределах иранской морской границы.

Министр также сказал, что обнаруженное месторождение по объему почти в пять раз превышает до сих пор разведанные запасы газа в иранской части Каспийского моря, которые составляют 11 триллионов кубических футов.

Запасы природного газа, располагающиеся на территории Ирана, уступают лишь российским и составляют около 16% мировых запасов, замечает РИА Новости.