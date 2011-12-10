Лукашенко объяснил: никогда не держал власть силой, просто власть - сильная

Беларусь вскоре может оказаться одной из самых либеральных стран мира.

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси, такое мнение высказал Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, выступая вчера на 41-м съезде Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«Сегодня в мире кризис не только финансов, но и либеральной демократии. Европа не знает, что делать с бунтующими иммигрантами. Финансовая столица мира Лондон трепещет от уличных мародеров. Вчерашние защитники безбрежной свободы в интернете уже пересматривают свои позиции. На этом фоне Беларусь скоро может оказаться одной из самых либеральных стран в мире», - заявил белорусский Президент.

А.ЛУКАШЕНКО, обращаясь к членам БРСМ, отметил, интернет делается все более доступным и становится серьезной частью национальной экономики.

«Думаю, что каждый из вас пользуется интернетом. И вы сами видите: вас никто в нем не ограничивает», - сказал Президент Беларуси. Но при этом, по словам А.ЛУКАШЕНКО, достижениями техники пользуются в том числе и разжигатели бунтов, компьютерные жулики и террористы. «Поэтому мы должны защищать наши сети, как это делают во всех странах мира, от хакеров, террористов и погромщиков», - заявил Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО также отметил, что никогда не пытался удерживать власть силой. «Я никогда в своей жизни не пользовался тем, чтобы силой удерживать власть», - заявил глава Белорусского государства.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, народ избирает президента именно для того, чтобы он осуществлял свои властные полномочия.

«Кто из вас скажет, что государство должно гордиться слабой властью? Слабая власть ненадолго», - сказал Президент Беларуси. А.ЛУКАШЕНКО убежден, что в море хаоса только сильная власть может консолидировать и удержать страну, сделать всех народом.

«Мы построим свою демократичную Беларусь, где прежде всего будет цениться жизнь человека, его спокойствие и благополучие», - подчеркнул Президент Беларуси.

Справка УНИАН. Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» является правопреемником комсомола Беларуси, Союза молодежи Беларуси, Белорусского патриотического союза молодежи, Белорусского союза молодежи. Решение о его создании было принято 6 сентября 2002 года на объединительном съезде.

Членом ОО «БРСМ» может быть любой гражданин Республики Беларусь, лица без гражданства, а также иностранные граждане, постоянно поживающие в Республике Беларусь, в возрасте от 14 до 31 года, признающие Устав и программные документы ОО «БРСМ».