Победу Путина на выборах Президента РФ срежиссирует Говорухин

Москва. 8 декабря. УНИАН. Избирательный штаб нынешнего премьер-министрв России Владимира ПУТИНА на выборах Президента РФ возглавит кинорежиссер Станислав ГОВОРУХИН.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое предложение В.ПУТИН сделал С.ГОВОРУХИНУ в ходе заседания Федерального координационного совета Общероссийского народного фронта.

Он сообщил, что фракция «Единой России» в Госдуме после прошедших 4 декабря выборов обновилась на 50%, и 25% ее членов являются беспартийными.

В свою очередь, С.ГОВОРУХИН сказал, что ему оказана «высокая честь».

«Если рассматривать искусство политики и режиссуры как смешанные искусства, то для меня это новый жанр, поэтому я со всей душой возьмусь за эту деятельность», - сказал С.ГОВОРУХИН.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря В.ПУТИН подал в рабочую группу ЦИК России документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты на выборах 4 марта 2012 года.