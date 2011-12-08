Главе Deutsche Bank отправили взрывчатку в посылке

Посылка со взрывчаткой, адресованная главе Deutsche Bank Йозефу Аккерману, была перехвачена в офисе банка во Франкфурте, сообщает Reuters со ссылкой на представителей в органах правопорядка в США.



Посылка была обнаружена примерно в час дня по местному времени в сортировочном центре. Первичный анализ подтвердил наличие следов взрывчатых веществ и шрапнели.



Представитель Deutsche Bank в Нью-Йорке ситуацию комментировать отказался.



Вскоре после того, как стало известно о случившемся во Франкфурте, полиция Нью-Йорка усилила охрану местного отделения банка, а также оповестила службу безопасности компании о произошедшем.



Согласно официальным источникам, в поле обратного адреса на посылке со взрывчаткой был указан один из адресов Европейского центрального банка, один из офисов которого так же расположен во Франкфурте, сообщает РосБизнесКонсалтинг.