Главе Deutsche Bank отправили взрывчатку в посылке

06:31, 08 декабря 2011
Мир
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Полиция усилила охрану

Посылка со взрывчаткой, адресованная главе Deutsche Bank Йозефу Аккерману, была перехвачена в офисе банка во Франкфурте, сообщает Reuters со ссылкой на представителей в органах правопорядка в США.

Посылка была обнаружена примерно в час дня по местному времени в сортировочном центре. Первичный анализ подтвердил наличие следов взрывчатых веществ и шрапнели.

Представитель Deutsche Bank в Нью-Йорке ситуацию комментировать отказался.

Вскоре после того, как стало известно о случившемся во Франкфурте, полиция Нью-Йорка усилила охрану местного отделения банка, а также оповестила службу безопасности компании о произошедшем.

Согласно официальным источникам, в поле обратного адреса на посылке со взрывчаткой был указан один из адресов Европейского центрального банка, один из офисов которого так же расположен во Франкфурте, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

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