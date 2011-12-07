В Москве задержали около 600 протестующих против выборов

В Москве на Триумфальной площади накануне были задержаны около 600 участников несанкционированной акции протеста против официальных итогов выборов в Госдуму России.

Как передает радио «Свобода, многие участники акции до сих пор находятся в отделениях полиции. Сообщается, что несколько человек были жестоко избиты при задержании, им понадобилась медицинская помощь.

В Петербурге в ходе аналогичной акции накануне были задержаны 250 человек.

В социальных сетях в Интернете появились призывы провести 10 декабря акции протеста против нарушений на выборах в десятках городов России. В группы, посвященные этим событиям, уже вступили тысячи пользователей. Согласован митинг 10 декабря в центре Москвы, его организует движение "Солидарность".

Как сообщал УНИАН, вечером 6 декабря во время проведения несанкционированной акции протеста на Триумфальной площади в Москве были задержаны один из лидеров движения "Солидарность" Борис НЕМЦОВ и лидер "Другой России" Эдуард ЛИМОНОВ. Позже полиция их отпустила.