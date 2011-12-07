Партиям запретили принимать деньги от юридических лиц

Литовский сейм одобрил закон, согласно которому отныне полностью запрещена финансовая помощь со стороны юридических лиц, а помощь физических лиц ограничить размеров не более 10 среднемесячных зарплат, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

При этом кандидат по одномандатному округу или инициатор референдума может пожертвовать до 20 минимальных средних зарплат,но в течение календарного года общая сумма не может превышать 10% задекларированных годовых доходов этого лица.

Кроме того, в законопроект было внесено дополнение, позволяющее гражданам жертвовать партиям до 1% от своего подоходного налога.

Поправки инициировала президент страны Даля Грибаускайте.

Помощник президента, представлявшая закон, подчеркнула, что такие ограничения не разрушат партии, поскольку имеется достаточно щедрая поддержка со стороны бюджета, а также пожертвования от физических лиц, зато он сильно ослабит их зависимость от бизнеса.

По мнению премьера страны Андрюса Кубилюса, принятый закон потребует выделять на финансирование партий около 15 млн литов (4,3 млн евро), в то время как в бюджете предусмотрено только 1,6 млн евро.