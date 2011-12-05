В Москве задержаны сотни протестующих

В Москве, по данным управления столичной полиции, более трёхсот человек задержаны за участие в несанкционированной акции. Среди задержанных - оппозиционер Илья Яшин и блогер Алексей Навальный, которые, по сообщению пресс-службы ГУВД, призывали к неповиновению сотрудникам полиции.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, все задержанные доставлены в отделение полиции, где рассматривается вопрос об их привлечении к административной ответственности.

Как сообщает Радио Свобода, в санкционированном митинге движения "Солидарность" на Чистых прудах участвовали несколько тысяч человек. А на митинг КПРФ в Новопушкинском сквере Москвы, собрались более тысячи человек. Они выражали несогласие с официальными результатами голосования и намерение оспорить их в судах.



В Петербурге сторонники оппозиции также провели акции протеста против нарушений на выборах в Госдуму. Около 150 человек были задержаны.