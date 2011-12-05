Меркель и Саркози предлагают европейцам новое соглашение

Президент Франции Николя САРКОЗИ и канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ выступают за подписание нового соглашения между странами - членами Европейского Союза.

Как передает «Украинская правда» со ссылкой на The New York Times, об этом Н.САРКОЗИ и А.МЕРКЕЛЬ заявили во время встречи.

"Мы хотим нового соглашения, чтобы народы Европы, члены Европы и члены еврозоны поняли, что так больше не может продолжаться", - сказал Н.САРКОЗИ.

Он выразил надежду, что новые изменения к соглашению будут готовы для ратификации в начале марта 2012 года.

Они согласились предложить автоматические штрафы странам, которые будут превышать европейские пределы дефицита, а также создание валютного фонда Европы.

Они также поддержали ежемесячные встречи лидеров европейских стран.

Президент Франции также сказал, что единые облигации еврозоны в любом случае не могут быть разрешением долгового кризиса.

Более конкретные предложения будут объявлены в среду президентом ЕС Германом Ван РОМПЕЕМ.