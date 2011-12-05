В день выборов в России были задержаны более 350 человек

В российских городах в день выборов были задержаны около 350 участников несогласованных акций оппозиции.

Как сообщает радио «Свобода», в Москве полицейские пресекли три митинга. В отделения МВД были доставлены 258 человек.

Среди них - лидер "Другой России" Эдуард ЛИМОНОВ и координатор "Левого фронта" Сергей УДАЛЬЦОВ.

В Петербурге на акции незарегистрированной партии "Другая Россия" были задержаны 65 протестующих.

На митинге этой же организации в Нижнем Новгороде полицейские задержали 20 человек.

Акции были приурочены к выборам в Госдуму РФ. Оппозиционеры считают выборы незаконными, так как нескольким партиям было отказано в регистрации и они не смогли принять участие в избирательной кампании.