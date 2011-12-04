Горнолыжный сезон в Швейцарии откладывается
00:04, 04 декабря 2011Мир
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Все ждут снега
Горнолыжный сезон в Швейцарии откладывается, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Начало горнолыжного сезона омрачило отсутствие снега. Всю осень, самую сухую за последние годы, над Альпами светило яркое солнце.
Туристическая индустрия Швейцарии переживает нелегкие времена из-за курса франка по отношению к другим валютам. На курортах развернута программа всевозможных скидок и бонусов.
Франция, Италия и Австрия также с нетерпением ждут снега в горах.
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