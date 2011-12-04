Горнолыжный сезон в Швейцарии откладывается, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Начало горнолыжного сезона омрачило отсутствие снега. Всю осень, самую сухую за последние годы, над Альпами светило яркое солнце.

Туристическая индустрия Швейцарии переживает нелегкие времена из-за курса франка по отношению к другим валютам. На курортах развернута программа всевозможных скидок и бонусов.

Франция, Италия и Австрия также с нетерпением ждут снега в горах.