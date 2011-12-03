Самая крупная в истории Словакии забастовка врачей завершилась в субботу достижением компромисса.

Как передает Deutsche Welle, медики протестовали против низкой оплаты их труда. На протяжении недели в стране существовало чрезвычайное положение.

Правительство Словакии еще во вторник объявило чрезвычайное положение, чтобы под угрозой штрафных санкций вынудить врачей вернуться на свои рабочие места. Около 2,5 тысяч из 7 тысяч врачей демонстративно положили заявления об увольнении с работы в конце ноября, протестуя против низкой платы и плохих условий труда. Это поставило медицинскую систему Словакии на грань катастрофы, отмечает агентство DPA. Массово отменяли операции, обслуживание пациентов в больницах свелось к минимуму.

На переговорах, начавшихся в пятницу, а завершившихся лишь в субботу под утро, появился компромисс. Правительство и профсоюзы медиков договорились об увеличении зарплат в три этапа с начала 2012 года.

«Мы считаем такой компромисс справедливым», - заявила премьер-министр Ивета РАДИЧЕВА после подписания меморандума. Отделы кадров больниц обязали выдать работникам новые контракты с соответствующими изменениями.

В то же время профсоюз медиков призвал коллег подождать, пока трудовые соглашения не будут тщательным образом изучены юристами. Они хотят убедиться, что повышение зарплат действительно будет закреплено на бумаге.

«Чрезвычайное положение продолжается: один за всех, все – за одно!» - сказано в заявлении профсоюза.

Словацкие врачи до сих пор зарабатывали, включительно с премиями, в среднем 1600 евро на месяц. Они требовали повышения на 700 евро, тогда как правительство предлагало лишь 300 евро. По договоренности, уровень зарплаты должен достичь компромиссного для обеих сторон показателя в конце третьей фазы повышения, то есть в конце 2013 года.