Россия считает резолюцию по Сирии "политизированной и однобокой"

Россия в пятницу, 2 декабря, проголосовала против резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященной ситуации в Сирии, так как считает документ "политизированным и однобоким". Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Российский МИД заявил, что в резолюции "не нашли отражения последние шаги сирийского руководства по стабилизации ситуации, проведению реформ в стране и запуску национального диалога". Также МИД РФ остался недоволен тем, что в документе не осуждается деятельность оппозиционных вооруженных групп в Сирии.

Кроме того, российская сторона назвала неприемлемыми те положения документа, которые "завуалированно предполагают возможность военного вмешательства извне под предлогом защиты населения Сирии".

Ранее 2 декабря Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой власти Сирии обвиняются в грубом и систематичном применении силы против собственных граждан. Авторы резолюции считают, что действия властей Сирии могут рассматриваться как преступления против человечности.

Резолюция была одобрена 37 странами, четыре страны проголосовали против, среди них Россия и Китай, шесть стран воздержались.