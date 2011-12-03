Украинские вертолетчики в Либерии награждены медалями ООН

Украинские миротворцы в Либерии к Дню Вооруженных сил Украины награждены медалями ООН “За службу миру”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, миротворцев 56-го отдельного вертолетного отряда ВСУ сил Миссии ООН в Либерии поздравила специальный представитель Генерального секретаря ООН в Либерии Эллен Маргарет ЛОЙ и вручила им награды.

Торжества состоялись в международном аэропорту Робертсфилд, где базируются украинские вертолеты.

«Вы сделали значительный вклад в налаживание мирной жизни в регионе. В течение этого года вы в который раз доказали свою профессиональность, надежность и преданность долгу», – сказала Э.ЛОЙ.

Поздравить украинских миротворцев прибыли также посол Украины в Гвинейской Республике (по совместительству – в Сенегале и Кот-д’Ивуаре) Андрей ЗАЯЦ, и.о. командующего сил ООН в Либерии бригадный генерал Джон КВОЗИ, руководство миссии.