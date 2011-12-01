Командующий ВМС Швеции прибыл в Севастополь

Вопросы сотрудничества флотов обсудили командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ и командующий ВМС Королевства Швеция контр-адмирал Ян ТОРНКВИСТ, который прибыл в Севастополь во главе официальной делегации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, В.МАКСИМОВ выразил удовлетворение состоянием двустороннего сотрудничества, поблагодарил шведскую сторону за содействие в развитии украинских ВМС и их приближение к европейским стандартам.

В частности, сказал командующий, очень ощутимой является помощь ВМС Швеции в развитии системы оборонного планирования, проведении оценок определенных кораблей и подразделений ВМС Украины в рамках Концепции оперативных возможностей.

По мнению В.МАКСИМОВА, активным и плодотворным является сотрудничество в проведении совместного экологического проекта, которому положено начало в 2010 году.

Контр-адмирал Я.ТОРНКВИСТ, по просьбе украинской стороны, детально остановился на моментах, связанных с участием кораблей ВМС Королевства Швеция в антипиратской операции Европейского Союза «Аталанта».

«Учитывая подготовку активов украинских ВМС к участию в антипиратской операции «Аталанта», для нас является интересным опыт наших шведских коллег в этой операции, нам есть чему у вас поучиться, и мы благодарные за предоставленные рекомендации», - отметил в ответ командующий ВМС Украины.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием и имплементацией проектов строительства кораблей, выразили заинтересованность в продолжении в 2012 году совместного экологического проекта для ВМС Украины, а также в сотрудничестве в поисково-спасательных и специальных водолазных работах.

Визит делегации ВМС Королевства Швеции продлится до 1 декабря.