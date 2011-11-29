Одессит за пьяную езду по Беларуси заплатит $3 тысячи штрафа

Житель Одессы, задержанный сотрудниками ГАИ Беларуси в августе за езду в нетрезвом состоянии, заплатит штраф в размере 3 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в Отделении информации и общественных связей УВД Миноблисполкома, «на днях суд вынес наказание - штраф в 24,5 млн. белорусских рублей. В доход государства пошла и взятка в 100 долларов».

Напомним, что в августе инспекторы ГАИ остановили «Мерседес-Бенц – ML280» в деревне Макаши Несвижского района. При проверке у них возникло подозрение, что житель Одессы управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя. Украинец предложил сотрудникам ГАИ взятку в 100 долларов. Купюру он положил в служебный автомобиль ГАИ. Взятку сотрудники ГАИ не взяли, и составили протокол.